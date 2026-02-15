Favola della domenica – Gli occhiali sapienti

Da romadailynews.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leone si vantava dei suoi occhiali speciali, capaci di far vedere dettagli nascosti. Quel ragazzo li aveva trovati in soffitta e da allora li portava sempre con sé, convinto che gli dessero un vantaggio in ogni avventura.

C’erano una volta un paio di occhiali dai poteri prodigiosi. Appartenevano a un ragazzo di nome Leone che ne andava molto orgoglioso. Mentre li provava, il negoziante gli aveva chiesto: ‘Che cosa vedi?’. Leone aveva fatto un salto all’indietro”. Lo raccontò al suo amico Ciro. “Perché ti sei spaventato?” “Perché vedevo un alone che circondava il suo corpo”. “Davvero? E’ un santo?” “No, mi ha detto che lui, oltre che un ottico, è uno scienziato. Ha costruito le lenti secondo le ultime scoperte scientifiche”. “Cioè?” “Cioè sono sensibili al campo energetico che circonda ogni persona”. “Che storia è questa?” “Pare che gli atomi del nostro corpo, che sono elettrici, mandino luce all’esterno attraverso colori diversi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

