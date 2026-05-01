I fasci littori da tutelare e le sovrintendenze da demolire | la lite in Cdm tra Salvini e Giuli

Durante la riunione del Consiglio dei ministri dedicata all’approvazione del Piano Casa, si è verificato un confronto acceso tra i ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli. La discussione si è concentrata sulla tutela dei fasci littori e sulla decisione di demolire alcune sovrintendenze. L’incontro ha visto scambi di parole tesi, mentre i ministri hanno affrontato questioni legate alle modalità di intervento e alle competenze coinvolte.

Una lite in Cdm in occasione dell’approvazione del Piano Casa. Con protagonisti i ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli. E la premier Giorgia Meloni a far da paciere. Con i richiami alla «spocchia» all’indirizzo del responsabile della cultura e la sua risposta sui fasci littori da tutelare. A raccontarla oggi i retroscena di Corriere, Repubblica e Stampa. Tutto parte dal decreto approntato dal governo Meloni: «Io così non lo voto», dice Giuli. Che è arrabbiato per un codicillo inserito dalla Lega che velocizzava le procedure nei centri storici aggirando le soprintendenze, che fanno capo al Mic. La lite tra Salvini e Giuli in Cdm. «Io di questa norma non sono stato nemmeno avvisato, ma come si fa? Io così non posso approvare il piano», dice Giuli.🔗 Leggi su Open.online

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Contenuti utili per approfondire

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