Vinicius Jr è tornato a giocare con maggiore intensità, segnando e correndo con maggiore frequenza, secondo quanto riportato da As. Il calciatore del Real Madrid ha mostrato miglioramenti dopo il cambio di allenatore, con Arbeloa che ha contribuito a questa ripresa. Con l’ex centrocampista spagnolo come allenatore, Vinicius ha segnato più frequentemente rispetto al periodo con Xabi Alonso, durante il quale aveva realizzato 7 gol in 34 partite.

Vinicius Jr sembra essersi ritrovato, e molti dei meriti vanno anche al suo neo-tecnico Arbeloa. Con Xabi Alonso, infatti, l’attaccante del Real Madrid aveva segnato solo 7 gol in 34 partite. Ieri ha fatto doppietta contro il Manchester City, eliminando il club inglese dalla Champions. As scrive: Tutto si riassume in una frase: “Questo Vinicius sì che è il mio Vinicius”. Un estratto di una citazione che non ha bisogno di contesto. Il Dna di un calciatore stile martello pneumatico: che va, va, va e poi riparte ancora. Che lascia senza parole e fa parlare. Che torna a essere sé stesso. E in questa evoluzione, Arbeloa ha molta responsabilità. Aver recuperato Vinicius sarà una delle sue medaglie, comunque finisca la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vinicius è tornato il calciatore stile “martello pneumatico”, con Arbeloa segna e corre di più (As)

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