Far East Film Festival | Fujiko trionfa tra i 70 mila spettatori

Al Far East Film Festival, un film ha ottenuto il favore di circa 70 mila spettatori, attirando una grande folla alla manifestazione. L’evento ha portato numerosi visitatori nelle strutture ricettive della città, riempiendo hotel e alloggi disponibili. La manifestazione ha preso piede con una programmazione ricca di proiezioni e incontri, coinvolgendo un pubblico vario e appassionato di cinema asiatico.

? Cosa scoprirai Quale film ha conquistato il cuore del pubblico udinese?. Come ha fatto il festival a saturare le strutture ricettive locali?. Chi ha generato quasi un milione di visualizzazioni sui social?. Perché il successo di Fujiko indica un cambiamento nel pubblico?.? In Breve Oltre 3200 ospiti hanno saturato le strutture ricettive di Udine durante l'evento.. Fan Bingbing ha generato 850 mila visualizzazioni social per il territorio friulano.. La piattaforma MYmovies ONE ha registrato oltre 7.000 ore di visione digitale.. Prossima edizione programmata a Udine dal 23 aprile al 1 maggio 2027.. Il 2 maggio 2026, nella notte del cinema Giovanni da Udine, il dramma onirico Fujiko di Kimura Taichi ha ottenuto il Mulberry Audience Award, segnando la conclusione della ventottesima edizione del Far East Film Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Far East Film Festival: Fujiko trionfa tra i 70 mila spettatori Notizie correlate Leggi anche: Far East Film Festival 28: trionfa Fujiko di Kimura Taichi Leggi anche: Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Udine capitale del cinema asiatico con il Far East Film Festival; Far East Film Festival, non solo cinema: il fascino dell’Oriente conquista Udine; Dal Far East Film Festival alla festa della Liberazione: ecco gli eventi da non perdere nel weekend; Far East Film Festival. I 13 film da vedere su MYmovies ONE. Al Far East Film Festival ha vinto Fujiko di Kimura TaichiSi è chiusa l'edizione 2026 del Far East Film Festival con 70 mila spettatori e la vittoria del premio del pubblico per Fujiko di Kimura Taichi. Ecco tutto il palmares della seguita manifestazione ded ... comingsoon.it Far East Film Festival 28: trionfa Fujiko di Kimura TaichiIl Mulberry Audience Award 2026 va al sogno femminista di Kimura Taichi. Al secondo posto il documentario sudcoreano The Seoul Guardians. mymovies.it Il 1° maggio ha trasformato il Far East Film Festival di Udine in un flusso continuo di gesti, sapori e meraviglia diffusa per le strade di Udine. Il 16º cosplay contest ha infiammato Piazza della Libertà con incredibili esibizioni di personaggi tratti da anime, manga, facebook