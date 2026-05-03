Far East Film Festival 28 | trionfa Fujiko di Kimura Taichi

Al Far East Film Festival 28, il pubblico ha assistito alla premiazione di Fujiko, un film diretto da Kimura Taichi. Durante la cerimonia, il regista ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, mentre il protagonista ha commentato il successo ottenuto. Un momento di grande attenzione si è concentrato sulla presenza di un noto attore giapponese, che ha condiviso alcune riflessioni sul cinema e il suo ruolo nella società.

«Credo nel cinema come elemento di speranza.» Le parole del leggendario attore giapponese Yakusho Koji, incoronato sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 25 aprile con il Gelso d’Oro alla Carriera, descrivono perfettamente lo spirito del Far East Film Festival e l’energia dell’edizione appena conclusa. La numero 28. Un’edizione che ha dimostrato ancora una volta la resilienza del cinema e del festival stesso: in un momento storico segnato da guerre e conflitti, il FEFF 28 ha confermato che le storie — quelle vere, quelle che vengono dall’Asia e parlano al mondo intero — hanno il potere di avvicinarci, di farci sentire parte di un’umanità comune.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Far East Film Festival 28: trionfa Fujiko di Kimura Taichi Notizie correlate Kokuho – Il maestro di kabuki al Far East Film Festival 28Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, tanto da essere in corsa agli Oscar per il miglior trucco, arriva in Italia il campione d’incassi... Far East Film Festival 28, le dichiarazioni della giuntaUdine si prepara ad accogliere la 28ª edizione del Far East Film Festival, tra le più prestigiose rassegne dedicate al cinema d’Oriente al mondo e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Udine capitale del cinema asiatico con il Far East Film Festival; Far East Film Festival, non solo cinema: il fascino dell’Oriente conquista Udine; Dal Far East Film Festival alla festa della Liberazione: ecco gli eventi da non perdere nel weekend; Far East Film Festival. I 13 film da vedere su MYmovies ONE. Far East Film Festival 2026, tutti i vincitoriSi è conclusa ieri sera l’edizione numero 28 del Far East Film Festival, svoltasi dal 24 aprile al 2 maggio a Udine presso il Teatro Nuovo e il cinema Visionario. A trionfare aggiudicandosi il Gelso d ... mymovies.it Far East Film Festival, non solo cinema: il fascino dell’Oriente conquista UdineFuori dalle sale, è stata la domenica del tradizionale Feff Nic, il pic nic all'aria aperta in stile giapponese con l'opportunità di imparare a preparare e gustare i Maki, uno dei piatti più iconici d ... rainews.it Il 1° maggio ha trasformato il Far East Film Festival di Udine in un flusso continuo di gesti, sapori e meraviglia diffusa per le strade di Udine. Il 16º cosplay contest ha infiammato Piazza della Libertà con incredibili esibizioni di personaggi tratti da anime, manga, facebook