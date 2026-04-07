Udine si sta preparando ad ospitare la 28ª edizione del Far East Film Festival, una delle manifestazioni cinematografiche più importanti dedicate al cinema asiatico. La giunta comunale ha approvato il programma ufficiale e ha annunciato le date della rassegna, che si terrà nel centro cittadino e nelle sale convenzionate. Sono previsti numerosi eventi e proiezioni di film provenienti da diversi paesi dell’Asia.

Udine si prepara ad accogliere la 28ª edizione del Far East Film Festival, tra le più prestigiose rassegne dedicate al cinema d’Oriente al mondo e appuntamento imprescindibile nel panorama culturale italiano, capace al tempo stesso di rafforzare l’identità della città come luogo di incontro, scambio e apertura verso il mondo, come sottolineato dai rappresentanti della giunta comunale di Udine, intervenuti durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026. Il vicesindaco con delega al Turismo, Alessandro Venanzi, ha infatti evidenziato il valore ormai identitario della manifestazione per la città di Udine. Dopo i ringraziamenti agli organizzatori Thomas Bertacche e Sabrina Baraccetti, ha detto che “il Far East Film è un interprete delle diversità culturali e strumento di dialogo tra mondi lontani. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Far East Film Festival 28, le dichiarazioni della giunta

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