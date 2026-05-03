bambini a scuola tra polvere e transenne

A Fano, questa mattina, i bambini sono entrati a scuola passando tra transenne, mezzi da cantiere e polvere, mentre lo spazio destinato allo scuolabus non era più disponibile e l’ingresso risultava quasi impraticabile. La situazione ha creato difficoltà per gli studenti e gli accompagnatori, con la presenza di ostacoli che hanno complicato l’accesso all’edificio scolastico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora resa nota sui motivi di questa situazione.

Fano, 3 maggio 2026 – Bambini che entrano a scuola tra transenne, mezzi da cantiere e polvere, con lo spazio per lo scuolabus sparito e l’ingresso quasi strozzato. Succede alla primaria Corridoni, in via Monte Grappa, dove i lavori di pavimentazione partiti in questi giorni si sono piazzati proprio davanti all’accesso dell’istituto, nel momento più delicato dell’anno scolastico. Dopo aver definito nei giorni scorsi il servizio educativo cittadino “un Titanic che imbarca acqua”, l’ex assessore ai Servizi Educativi e oggi consigliere di minoranza Samuele Mascarin torna all’attacco e accende i riflettori su una situazione che, nelle ore di ingresso e uscita, rischia di trasformarsi in un problema concreto per famiglie, insegnanti e per gli stessi bambini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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