Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, un’esplosione ha danneggiato un bancomat in un cittadina della provincia di Pistoia, causando rumore e allarmando i residenti. Dopo l’esplosione, i malviventi sono fuggiti immediatamente. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Monsummano (Pistoia), 3 maggio 2026 – Un boato nella notte ha svegliato più di un residente e non sono mancate le telefonate alle forze dell’ordine. Il postamat di Cintolese a Monsummano è stato preso di nuovo di mira nella notte tra venerdì e sabato, a distanza di pochi anni dall’ultima volta, ma con un tecnica diversa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano passate le 3 di notte quando un boato ha infranto il silenzio della zona del centro di Cintolese. C’è voluto poco a capire che dei malviventi aveano tentato di rubare al bancomat dell’ufficio postale, l’ultimo sportello Atm rimasto nella zona dopo la chiusura di olti sportelli bancomat.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fanno saltare il bancomat: il boato di notte e la fuga, al setaccio le telecamere

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