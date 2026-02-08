Boato nella notte in filiale Gang fa saltare il bancomat All’alba la piazza devastata

Un'esplosione forte ha svegliato tutta la zona nella notte. Qualcuno ha fatto saltare il bancomat di una filiale e, all’alba, la piazza appariva distrutta, con vasi e cartelli rovesciati e vetri rotti ovunque. La polizia sta già indagando sui responsabili, che sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un boato violentissimo, nel cuore della notte, ha squarciato il silenzio di piazza Cavour facendo tremare finestre e serrande e richiamando l’attenzione di residenti svegliati di colpo da un rumore che non lasciava spazio a dubbi. Nel mirino dei rapinatori è finita la filiale della Bper a pochi passi dal municipio. L’altra notte una banda di malviventi ha messo a segno il colpo studiato nei dettagli e portato a termine in pochi minuti. I bancomat sono stati fatti saltare con un ordigno, sprigionando una deflagrazione così potente da essere udita a grande distanza e da far scattare immediatamente tutti i sistemi d’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boato nella notte in filiale. Gang fa saltare il bancomat. All’alba la piazza devastata Approfondimenti su Piazza Cavour Terribile boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat della piazza Boato nella notte a Torremaggiore: salta in aria sportello bancomat della filiale 'Bper' Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piazza Cavour Argomenti discussi: Boato nella notte a Erchie: banda della marmotta fa esplodere bancomat in via Roma, danni alla struttura; Boato nella notte in filiale. Gang fa saltare il bancomat. All’alba la piazza devastata; Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sosta; Boato nella notte: una bomba carta fatta esplodere in piazza. Fanno saltare i bancomat nella notte: assalto alla banca Bper di Fagnano OlonaUn forte boato nella notte in piazza Cavour. Colpita la filiale vicino al municipio, i rapinatori si sono poi dileguati con il bottino prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ... varesenews.it Boato nella notte ad AVERSA: paura tra i residenti, indagini in corsoAVERSA – Un forte boato ha svegliato nella notte i residenti, dell’area compresa tra piazza Vittorio Emanuele III e piazza Fuori Sant’Anna, di Aversa. Erano circa le due quando il rumore, avvertito in ... casertace.net È stato chiarito il mistero del boato che, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, aveva svegliato di soprassalto numerosi residenti. A provocare il forte rumore, avvertito distintamente in diverse zone della città e anche nei comuni limitrofi, sarebbe stato un petar facebook Un boato nel cuore della notte rompe il silenzio di Vallo Scalo: nel mirino dei malviventi lo sportello automatico della BCC Magna Grecia lungo via dei Due Pini. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.