Boato nei giorni della festa Fanno saltare il bancomat Ladri in fuga con il bottino

Durante i festeggiamenti per la Festa del Perdono, la città è stata scossa da un forte boato nella notte tra corso Garibaldi e le vie vicine. Un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat, portando via il denaro contenuto e scappando subito dopo. La polizia è intervenuta sul posto per le prime verifiche, mentre i residenti si sono svegliati con la sorpresa dell’accaduto.

Un risveglio amaro per la comunità corbettese. Mentre la città è nel pieno dei festeggiamenti per la tradizionale Festa del Perdono, un violento boato ha squarciato il silenzio della notte tra corso Garibaldi e le vie limitrofe. È successo l’altra notte in pieno centro, proprio a lato del Santuario della Madonna dei Miracoli, fulcro dei riti religiosi di questi giorni. Una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della filiale Intesa Sanpaolo, facendolo saltare in aria per sottrarre i soldi dal forziere. L’attacco è avvenuto nel cuore della notte, quando le strade erano completamente deserte. I danni alla struttura esterna della banca sono ingenti: vetrate in frantumi e detriti proiettati sul marciapiede di corso Garibaldi, tra le vie principali della città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boato nei giorni della festa. Fanno saltare il bancomat . Ladri in fuga con il bottino Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione. Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieriIndagano i carabinieri di Capua sul colpo da circa 50mila euro ai danni dello sportello bancomat della Banca Intesa di via Regina Elena a Bellona.