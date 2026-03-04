Ladri irrompono in una villa legano e sequestrano i proprietari e poi sradicano la cassaforte | ricercati

Tre ladri sono entrati in una villa ad Appiano Gentile, in provincia di Como, hanno legato e sequestrato i proprietari e hanno portato via la cassaforte. Dopo aver effettuato il colpo, i malviventi sono fuggiti e sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine. L'intera operazione si è svolta durante le ore serali, senza che i residenti riuscissero a intervenire.

Tre ladri hanno fatto irruzione in una villa ad Appiano Gentile, comune che si trova in provincia di Como. Hanno legato e sequestrato i proprietari e sono scappati con la cassaforte. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rapina in villa, legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne: 3 ladri ricercatiTre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d'assalto una villa di Urgnano (Bergamo), all'interno della quale si trovavano padre, madre e... Furto in villa, i ladri scappano con la cassaforteNonostante i controlli serrati predisposti dal comando provinciale dei carabinieri coordinato dal colonnello Simone Pacioni, i fenomeni dei furti in... Approfondimenti e contenuti su Ladri irrompono. Discussioni sull' argomento Rapina con machete e pistola. Svaligiano un appartamento e minacciano gli inquilini; Rapinatori mascherati a Peja, i ladri irrompono in una casa, prendono soldi e gioielli d'oro; Vieste(FG): Blitz nel tabacchino irrompono i ladri, intervengono i Carabinieri; I ladri sono entrati in una casa a Ngucat, Malisheva, rubando denaro e gioielli d'oro. Zona Corticella, quattro malviventi a volto coperto irrompono in una casa con tre persone. I ladri cercavano un conoscente per vendicarsi di un torto amoroso. Due sono stati individuati. facebook