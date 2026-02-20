Armati di pistola fanno irruzione in villa e svaligiano la cassaforte

Violenta rapina ieri sera 19 febbraio nella zona industriale di Fontaniva. I banditi, tre e con il volto travisato, hanno atteso che tornasse a casa la moglie dell'imprenditore poi le hanno imposto di entrare. Bottino ingente, nessun ferito Un commando armato ha svaligiato l'abitazione di un noto imprenditore di Fontaniva specializzato nel recupero di materiali. Ieri sera 19 febbraio attorno alle 19,30 tre banditi con il volto travisato da passamontagna sono entrati in azione nella zona industriale del paese del Cittadellese. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, uno dei quali armato di pistola, avrebbero atteso la proprietaria mentre stava rincasando.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

