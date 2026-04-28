Un uomo ha pagato una somma per incontrare il cantante Achille Lauro, ma si è scoperto che si trattava di una truffa. L’episodio è avvenuto a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, dove l’uomo aveva sperato di ottenere un incontro autentico con il cantante tramite un’apparente occasione esclusiva. Tuttavia, l’evento si è rivelato essere una frode e l’uomo non ha avuto modo di incontrare realmente l’artista.

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 28 aprile 2026 – Una stretta di mano, una foto, un momento esclusivo con il proprio idolo. È questo il sogno che i truffatori del web hanno trasformato in un incubo per una donna, vittima di un sofisticato raggiro di "celebrity impersonation". Il caso, su cui hanno indagato i carabinieri di Castelnovo Monti, mette in luce i pericoli nascosti dietro profili social apparentemente ufficiali e le nuove frontiere delle frodi telematiche che sfruttano l'emotività e la buona fede dei fans. L’indagine ha portato alla denuncia per concorso in truffa di un uomo di 45 anni abitante a Reggio Emilia e di una trentenne residente a Novellara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paga per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa

Laura Pausini - 16 MARZO con Achille Lauro (Official Video)

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