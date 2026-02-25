Sanremo il testo della canzone Italia starter pack di J-Ax

Il pezzo ha convinto, e lo hanno fatto anche loro: nella prima serata del Festival le Bambole di Pezza, la rock band al femminile che ha portato sul palco dell’Ariston energia, quote rosa e polemiche, hanno avuto l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico. E lo hanno fatto anche oggi, attraverso un siparietto in sala stampa con un giornalista. Questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco con il loro brano Resta con me. «Dice l’uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietàSto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’haEh . Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicitàQui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Sanremo 2026, J-Ax canta Italia starter pack. Testo e di cosa parla la canzone

Italia starter pack di J-Ax, Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Come sarà Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: testo e significato del brano in gara al Festival; Il testo e il significato della canzone Che fastidio! di Ditonellapiaga a Sanremo 2026; Che fastidio! di Ditonellapiaga – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Mazzariello a Sanremo 2026 con Manifestazione d'amore: il testo e il significato della canzoneMazzariello arriva al Festival di Sanremo 2026 con Manifestazione d'amore. Ecco il testo della canzone in gara tra le Nuove proposte: di A. Mazzariello - ... leggo.it

Sanremo 2026, Blind, El Ma & Soniko con I miei DM: testo e significato della canzoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Blind, El Ma & Soniko con I miei DM: testo e significato della canzone ... tg24.sky.it

Angelica Bove nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Mattone” #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica - facebook.com facebook

#Sanremo2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine Il testo della canzone x.com