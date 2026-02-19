Canzoni Sanremo 2026 Italia Starter Pack di J-Ax
J-Ax, noto rapper italiano, ha deciso di partecipare da solista a Sanremo 2026, portando la sua nuova canzone “Italia Starter Pack”. La sua presenza al festival segna un passo importante nella sua carriera, dopo aver condiviso il palco con DJ Jad nel 2023. Quell’anno, il duo Articolo 31 aveva riscosso grande successo. Ora, con questa nuova partecipazione, J-Ax mira a conquistare un pubblico diverso e a dimostrare la sua versatilità artistica. La sua esibizione si terrà nelle prossime settimane, attirando molta attenzione.
A 53 anni J-Ax partecipa per la prima volta da solista al Festival di Sanremo. Nel 2023, anno del vero debutto, era in coppia con DJ Jad, l’altra metà degli Articolo 31. Stavolta niente rap, il 2026 è l’anno della sua svolta country. I temi del brano Italia Starter Pack sono quelli a cui il cantante ci ha già abituati: l’Italia, i suoi vizi (tanti) e le sue virtù (poche). Tutta l’attenzione è rivolta a quello che ha già anticipato essere un vero e proprio switch musicale, in quanto parte di un progetto più ampio. Stavolta non è solo una scappatella. Italia Starter Pack, il testo della canzone di J-Ax. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Come sarà Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026
J-Ax e Sanremo 2026: tutto sul testo e il significato della canzone 'Italia Starter Pack'J-Ax e la canzone a Sanremo 2026: testo e significato di 'Italia Starter Pack'tra country-pop, ironia sociale e la satira sull’italiano medio. notizie.it
