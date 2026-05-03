Fagioli emerso alla Fiorentina Zauli commenta | Ha dato segnali di grande personalità in momenti difficili

L'ex allenatore della Juventus U23 ha commentato le qualità del suo ex calciatore, evidenziando come abbia mostrato segnali di grande personalità in situazioni complicate. Durante un'intervista, Zauli ha descritto le caratteristiche tecniche di Fagioli, sottolineando il suo comportamento in momenti difficili. La discussione si è concentrata sulle qualità emerse durante la sua carriera, senza approfondire altri aspetti personali o contestuali.

Nella giornata di oggi vi abbiamo presentato un'analisi su Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina finito nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Come noto, il Diavolo vuole migliorare la propria rosa in ogni reparto e anche il centrocampo sarà protagonista con diversi movimenti. Oltre all'obiettivo numero uno Leon Goretzka (qui le ultime), il club di Via Aldo Rossi cerca un altro giocatore per allungare le rotazioni di Massimiliano Allegri. Tra i nomi quello di Fagioli è uno dei più quotati vista la grande stima del tecnico toscano per il talento che lui stesso lanciò alla Juventus. Per analizzare meglio il centrocampista della Fiorentina, abbiamo intervistato in esclusiva chi lo conosce veramente bene.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fagioli emerso alla Fiorentina, Zauli commenta: “Ha dato segnali di grande personalità in momenti difficili” Notizie correlate ESCLUSIVA – Fagioli al Milan con Allegri? L’ex mentore Zauli non ha dubbi: “Sarebbe perfetto”Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, è diventato nelle ultime settimane un nome caldo e un obiettivo di mercato del Milan di... Zauli (ex allenatore Fagioli) è sicuro: “La prossima Nazionale deve ripartire da Nicolò”Negli ultimi giorni, il calciomercato è uno degli argomenti più caldi in orbita Milan con tantissimi nomi accostati ai rossoneri in vista della... Altri aggiornamenti Si parla di: Calciomercato Milan, Allegri spinge per Fagioli. Mercato Milan, Allegri punta Fagioli ma la Fiorentina blocca tutto! Le ultimeNicolò Fagioli resta uno dei nomi sulla lista di Igli Tare per rinforzare il Milan: l'ostacolo più importante resta... la Fiorentina! spaziomilan.it Milan su Fagioli: Allegri lo vuole, intreccio con FiorentinaIl Milan pensa a Fagioli per il centrocampo: Allegri lo stima da anni. La Fiorentina valuta il futuro tra Serie A e estero ... europacalcio.it