Fabio Capello ha annunciato pubblicamente il suo voto, sorprendendo molti. Durante un'intervista, l'ex allenatore ha dichiarato chiaramente per chi intendeva esprimere la propria preferenza alle prossime elezioni. La notizia ha subito attirato l’attenzione dei media, dato che raramente si era espresso in modo così esplicito riguardo alle sue opinioni politiche. La dichiarazione ha generato reazioni tra chi lo segue e chi commenta sui social.

Fabio Capello non è mai stato un uomo incline alle sfumature o ai giri di parole. Durante la sua partecipazione alla Festa del Corriere della Sera, l’ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid ha tracciato un bilancio profondo e senza filtri della sua esistenza, muovendosi con estrema disinvoltura tra i ricordi privati della giovinezza e le opinioni taglienti sul panorama politico e sportivo attuale. La sua narrazione è iniziata lontano dai riflettori dei grandi stadi, precisamente a Ferrara, dove oltre mezzo secolo fa ha incontrato Laura, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Quel legame, nato tra i banchi di scuola e consolidatosi lungo le passeggiate in viale Cavour mentre lui muoveva i primi passi nella Spal, rappresenta il pilastro di una vita trascorsa costantemente sotto pressione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fabio Capello svela a sorpresa: “Ecco per chi voto!”. Proprio lei!

Notizie correlate

“Chi l’ha aiutato a scappare”. Elia Del Grande, indagata proprio lei! Cosa è emersoIl caso di Elia Del Grande torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria e nazionale dopo la sua breve ma intensa fuga conclusasi con un...

“Non è possibile, proprio lei…”. Stefano De Martino nascosto nel pubblico del concerto, chi c’era con luiC’è chi continua a sostenere che tra Stefano De Martino e una nota attrice comica della televisione italiana non ci sia nulla che vada oltre il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fabio Capello: Ronaldo era un leader negativo, pensava solo alle donne ma Berlusconi lo prese subito. Cassano ne ha combinate tante e non le ricordo tutte. Voto Meloni; Olise-Politano: Capello lancia la sfida, il Napoli risponde su TikTok; Capello: Cassano? Ne ha combinate talmente tante...; Capello consiglia | Juve non prendere Lewandowski Il vero colpo da novanta sarebbe….

Fabio Capello svela a sorpresa: Ecco per chi voto!. Proprio lei!Fabio Capello non è mai stato un uomo incline alle sfumature o ai giri di parole. Durante la sua partecipazione alla Festa del Corriere della Sera, l’ex ... thesocialpost.it

Capello si racconta: «Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle… Berlusconi? Eccezionale. Su Ronaldo dico questo»Capello si racconta: «Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle... Berlusconi? Eccezionale. Su Ronaldo dico questo» ... calcionews24.com

Fabio Capello: «L'incontro con mia moglie, io ero silenzioso e lei parlava» x.com

Fabio #Capello è stato protagonista di un lungo dialogo con il giornalista Aldo #Cazzullo. L’ex allenatore ha ripercorso le tappe più significative della sua straordinaria carriera con un riferimento anche ad Antonio #Cassano #calcionews24 - facebook.com facebook