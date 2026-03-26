Non è possibile proprio lei… Stefano De Martino nascosto nel pubblico del concerto chi c’era con lui

Durante un recente concerto, Stefano De Martino è stato avvistato tra il pubblico, nascosto tra la folla. Non sono state fornite dettagli su chi fosse con lui o se fosse accompagnato da altre persone. Le speculazioni su eventuali rapporti tra il ballerino e una nota attrice comica della televisione continuano a circolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

C’è chi continua a sostenere che tra Stefano De Martino e una nota attrice comica della televisione italiana non ci sia nulla che vada oltre il semplice rapporto professionale, ma i due continuano a essere avvistati insieme anche lontano dai riflettori degli studi televisivi di Stasera tutto è possibile. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti, sempre pronti a cogliere ogni possibile indizio. Dopo una cena a Napoli che aveva già fatto parlare, i due sono stati nuovamente pizzicati insieme, questa volta in un contesto decisamente diverso. L’occasione era una delle tappe più attese del tour europeo di Rosalia, che avrebbe dovuto esibirsi al Forum di Assago davanti a migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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C'è chi continua a dire che tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani non ci sia alcun feeling oltre quello professionale, eppure il conduttore e l'attrice continuano a farsi sorprendere insieme anche fuori dagli studi televisivi di Stasera tutto è possibile. - facebook.com facebook

Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com