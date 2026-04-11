Il caso di Elia Del Grande ha fatto ritorno sulle paginate dei giornali dopo che è stato confermato il suo arresto, avvenuto dopo una fuga durata poco. Indagata nel procedimento, la donna coinvolta sembra aver avuto un ruolo nella vicenda, sollevando interrogativi sulla sua partecipazione. La vicenda giudiziaria si arricchisce di nuovi dettagli, mentre le autorità continuano ad approfondire le circostanze e le responsabilità di quanto accaduto.

Il caso di Elia Del Grande torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria e nazionale dopo la sua breve ma intensa fuga conclusasi con un nuovo arresto. La vicenda ha inizio durante il giorno di Pasqua, quando l’uomo ha approfittato di un permesso premio per allontanarsi dalla casa di lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove era detenuto. Del Grande non è un nome nuovo per le autorità italiane visto che nel 1998 si rese protagonista di un efferato triplice omicidio a Cadrezza, nel Varesotto, uccidendo il padre, la madre e il fratello. Dopo aver scontato oltre ventisei anni di carcere, l’uomo si trovava in un regime di...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi l’ha aiutato a scappare”. Elia Del Grande, indagata proprio lei! Cosa è emerso

Elia Del Grande resta in carcere, indagata l’amica che è andata a prenderlo in Piemonte dopo la fugaCadrezzate con Osmate (Varese), 11 aprile 2026 – Resta in carcere Elia Del Grande, fuggito da una casa di lavoro di Alba, nel Cuneese, nel giorno di...

Strage dei fornai, Elia Del Grande arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappareÈ stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto...