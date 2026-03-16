Referendum la pm Imparato fa impazzire la sinistra | Perché voto chiaramente sì

La pubblica accusa Annalisa Imparato, membro del Comitato Sì Riforma, ha dichiarato chiaramente di votare sì al prossimo referendum del 22 e 23 marzo. In un'intervista trasmessa in televisione, la pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha spiegato le sue ragioni senza mezzi termini, suscitando reazioni contrastanti tra le forze di sinistra. La sua presa di posizione ha generato discussioni tra gli esponenti politici.

"È chiaro, io sono a favore del sì". A dirlo senza mezzi termini è Annalisa Imparato. La pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere e membro del Comitato Sì Riforma, in collegamento con 4 Di Sera Weekend, spiega le ragioni per cui al referendum del 22 e 23 marzo voterà a favore. "Dobbiamo restituire agli italiani un sistema trasparente. Al momento non è trasparente. Il sorteggio va a estirpare questa gestione accentrata del potere. Oggi il magistrato che sbaglia non è adeguatamente sanzionato, perché tra il magistrato che giudica e quello che sbaglia c'è un rapporto di reciprocità e i cittadini italiani meritano di essere giudicati da magistrati liberi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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