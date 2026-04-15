Durante un intervento recente, una politica italiana ha commentato con sarcasmo il risultato di una coalizione ungherese, affermando che la sinistra nel nostro paese si mostra molto entusiasta di fronte a certe vittorie estere. La stessa ha aggiunto che questa reazione le provoca un sottile sorriso, senza approfondire i motivi alla base di questa diversità di opinioni tra Italia e Ungheria. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui riferimenti specifici.

"Mi fa un po' sorridere questo fatto che la sinistra italiana è così contenta di un risultato di un'elezione in cui la sinistra non è pervenuta": Giorgia Meloni ha commentato così le reazioni delle opposizioni all'esito del voto in Ungheria, dove Peter Magyar ha avuto la meglio sul premier uscente Viktor Orban. "Lascia ben sperare per il futuro - ha aggiunto ancora la presidente del Consiglio, intervenendo a margine del Vinitaly di Verona - contenti loro che quello sarà lo scenario che avremo in tutta Europa, io ci metto la firma". Rispondendo a una domanda sul presunto declino dei sovranismi, invece, Meloni ha detto: "Sono titoli che piacciono a voi della stampa, la politica per me è un po' più complessa".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, bordata ungherese: "Perché questa sinistra mi fa sorridere"

Giorgia Meloni e Salvini nello spot elettorale di Orbán per le elezioni ungheresi di Aprile

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