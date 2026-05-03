Durante l'evento di Formula 2 a Miami, il pilota ha conquistato la vittoria, ma le autorità stanno ancora analizzando le sue manovre. Sono in corso indagini riguardo alcune azioni compiute in pit lane che potrebbero mettere in discussione il risultato. Al momento, nessuno dei piloti coinvolti è stato ufficialmente squalificato, ma le verifiche continuano e potrebbero portare a nuove decisioni.

? Cosa scoprirai Quale manovra di Minì rischia di fargli perdere la vittoria?. Chi sono i piloti sotto indagine per le violazioni in pit lane?. Come ha influenzato il meteo la strategia dei primi tre classificati?. Quali sanzioni cambieranno l'ordine del podio dopo le decisioni degli steward?.? In Breve Stenshorne riceve stop&go per errore alla partenza dopo problemi tecnici di Bilinski.. Safety Car attivata al quarto giro per incidente tra Inthraphuvasak e Tsolov.. Maini e Camara sotto indagine per mancato rientro in pit lane.. Prossimo appuntamento in Formula 2 al circuito Gilles Villeneuve di Montreal il 22 maggio.. Gabriele Minì conquista la sua prima vittoria in Formula 2 a Miami dopo una gara frenetica che ha il pilota siciliano dell’MP prevalere su Dino Beganovic nel finale di pista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F2 a Miami, Minì vince ma resta l’incertezza: indagini in corso

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