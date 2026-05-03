A Miami si è conclusa la prima vittoria di Mini in F2, ottenuta sotto la pioggia durante una gara caratterizzata da caos e condizioni imprevedibili. La vettura ha saputo approfittare di un errore commesso dai piloti protetti Ferrari, mentre la strategia di Bennett, basata sull’uso delle slick, si è rivelata fallimentare già nelle prime fasi della corsa. La gara ha visto momenti di tensione e cambi di posizione frequenti, influenzando gli esiti finali.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Mini a sfruttare l'errore dei protetti Ferrari?. Perché la strategia di Bennett con le slick è fallita così presto?. Chi ha causato il caos nei box durante la safety car?. Come ha gestito Mini la pressione dei duelli finali sotto la pioggia?.? In Breve Kush Maini ha guidato la gara dopo la pole position sotto la pioggia.. Stenshorne ha subito una penalità stop-and-go per errore del personale ai box.. Beganovic ha conquistato il terzo posto dopo un errore alla curva 17.. Bennett ha fallito la strategia con pneumatici slick alla curva 12.. Gabriele Mini trionfa nella caotica gara principale di Formula 2 a Miami questo 3 maggio 2026, superando in un duello finale i piloti Dino Beganovic e Rafael Camara dopo una corsa segnata da pioggia intensa e continui interventi della direzione gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F2 a Miami, Mini trionfa nel caos sotto la pioggia: è la sua prima vittoria

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