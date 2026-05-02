A Miami si è conclusa la finale di F2, con Tsolov che ha conquistato la vittoria in una gara molto combattuta. La differenza tra lui e il secondo classificato è stata di appena 0,17 secondi. Durante la corsa, Tsolov ha recuperato posizioni dopo aver commesso un errore, mentre l’attacco di van Hoepen nell’ultimo tornante non è andato a buon fine. La gara ha visto diverse emozioni e sorpassi nel corso dei giri.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Tsolov a recuperare il comando dopo l'errore?. Perché l'attacco di van Hoepen è fallito nell'ultimo tornante?. Chi ha approfittato del contatto tra i primi due piloti?. Quanto pesa questo secondo trionfo sulla corsa al titolo?.? In Breve Joshua Duerksen terzo e Nico Varrone quarto dopo Alex Dunne terzo.. Van Hoepen perde il comando al giro 11 per errore in chicane.. Dunne risale dal settimo posto al podio superando Duerksen al tornante 17.. Tsolov vince il secondo GP consecutivo dopo il successo a Melbourne.. Nikola Tsolov ha conquistato la gara sprint inaugurale della Formula 2 a Miami il 2 maggio 2026, vincendo un duello serrato che si è deciso per soli 0,17 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F2 a Miami, Tsolov vince la sprint: trionfo per soli 0,17 secondi

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