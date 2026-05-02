F2 a Miami Kush Maini trionfa in pole con un distacco millimetrico

Durante la sessione di qualifiche a Miami, Kush Maini è riuscito a conquistare la pole position in Formula 2 con un vantaggio di 0,033 secondi. La sessione è stata interrotta da un guasto meccanico di Martinius Stenshorne al tornante 15, che ha causato il blocco del circuito. Maini ha ottenuto il miglior tempo prima dell’incidente, assicurandosi la prima posizione sulla griglia di partenza.

? Cosa sapere Kush Maini conquista la pole position in Formula 2 a Miami con 0.033s di vantaggio.. Il guasto meccanico di Martinius Stenshorne al tornante 15 ha bloccato la sessione.. Kush Maini conquista la seconda pole position della sua carriera in Formula 2 a Miami, superando Rafael Camara con un distacco minimo di soli 0.033 secondi dopo una sessione di qualifica dominata da colpi di scena e bandiere rosse. Il circuito di Miami ha regalato una domenica di tensione pura, dove il cronometro è stato il giudice più spietato per i piloti in pista. La sfida per la posizione più importante della griglia si è trasformata in una battaglia di millesimi, culminata con il pilota indiano che ha saputo leggere perfettamente l’evoluzione dell’asfalto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F2 a Miami, Kush Maini trionfa in pole con un distacco millimetrico Notizie correlate F2 punta sul Nord America: Miami e Montreal salvano il calendarioLa Formula 2 riempie il vuoto lasciato dalle tappe mediorientali spostando le proprie competizioni verso il Nord America, con appuntamenti fissati a... F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: F2, Miami: Maini beffa Camara per la pole, Mini quinto; F2 | Miami: Maini in pole, Câmara a 0.033 e Stenshorne 3°; Formula 2, a indiano Maini la pole position di Miami. 5° Minì; Miami 2026, Qualifiche: Maini torna in pole position | FP - Risultati - Formula 2. Miami 2026, Qualifiche: Camara a un soffio dalla pole di Kush MainiSeconda partenza al palo per il pilota indiano, autore del miglior tempo per soli 33 millesimi di vantaggio su Camara e 50 su Stenshorne ... formulapassion.it Kush Maini took pole position in inaugural Miami F2 qualifyingKush Maini took pole position for Formula 2's inaugural race in Miami, with Nikola Tsolov taking reverse pole around the ... motorsportweek.com La prima #qualifica americana della #Formula2 è appena terminata con Kush Maini che ha conquistato la pole, aiutato anche dal motore della Rodin di Stenshorne che negli ultimi minuti della sessione è andato in fumo: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #f - facebook.com facebook