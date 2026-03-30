Sinner è inarrestabile | batte Lehecka in finale e trionfa a Miami È Sunshine Double sotto la pioggia americana

Nel torneo di Miami, il giocatore ha vinto la finale contro l'avversario, conquistando il titolo. La partita si è svolta sotto una pioggia costante che ha rallentato le operazioni e influenzato lo svolgimento dell'incontro. La vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo nel cosiddetto Sunshine Double, un doppio torneo che si svolge negli Stati Uniti.

Sotto il cielo grigio di Miami, sotto una pioggia insistente che ha condizionato la finale, all’improvviso spunta il sole. Doppio. Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami e conquista il Sunshine Double: vittoria a Indian Wells e vittoria in Florida. Il primo a riuscirci senza perdere un set. L’azzurro ha battuto Jiri Lehecka in due set (6-4, 6-4) in una finale condizionata dalla pioggia. Un’ora e 35 effettive di gioco, ma più di tre ore tra sospensione e ripresa. Prima l’inizio previsto per le 21 slittato di un’ora e mezza, poi la sospensione dopo la vittoria del primo set per 6-4 in 47 minuti da parte dell’altoatesino, infine il successo in due set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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