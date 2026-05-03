F1 terza pole consecutiva per Antonelli Leclerc 3° sia in griglia che nella sprint

In occasione del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nelle qualifiche, dopo aver ripreso punti in classifica a seguito di una squalifica che gli aveva tolto quelli nella sprint race. Leclerc si è piazzato terzo sia in griglia di partenza sia nella gara sprint, mentre Antonelli ha dimostrato un buon rendimento nelle sessioni di qualificazione.

Il giovane talento bolognese partirà per la terza gara dalla pole position: a Miami scatterà davanti a Verstappen e Leclerc. Delusione McLaren che non si sono riuscite a ripetere dopo la doppietta nella sprint race Dopo la squalifica che gli ha fatto perdere punti nella sprint race, Kimi Antonelli si rifà con gli interessi nelle qualifiche del Gran Premio di Miami. Il suo gran tempo gli vale la terza pole consecutiva, impresa riuscita solo a campioni del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Giornata tutto sommato discreta quella della Ferrari, con Charles Leclerc in pole fino a pochi minuti dalla bandiera a scacchi ma che scivola in seconda fila dopo l’exploit di Kimi e di Max Verstappen.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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