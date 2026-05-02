F1 Miami | Antonelli è inarrestabile e fa la terza pole consecutiva battuti Max e Leclerc

A Miami, nel fine settimana di Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, dopo aver ottenuto la prima in carriera. Con questa performance si è collocato tra i pochi piloti a riuscire in questa impresa, unendo il suo nome a quelli di campioni storici del passato. Antonelli ha battuto in qualifica i due principali avversari, Max e Leclerc, dimostrando grande determinazione.

Miami (Stati Uniti) 2 maggio 2025 – Kimi Antonelli come Michael Schmacher e Ayrton Senna. Dopo la prima pole position di carriera, l'italiano tocca quota 3 pole consecutive, aggiungendosi al gruppo ristretto del kaiser tedesco e del campionissimo brasiliano. Battuti Max Verstappen e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo. Dopo la pole e la vittoria sprint invece fatica la McLaren, solo quarta con Lando Norris, davanti però a Russell e Hamilton. Per domani pomeriggio attesa pioggia sulla Florida, ma intanto il leader Mondiale mette tutti in riga alle sue spalle ancora una volta e mette il Tricolore nella posizione più ambita della griglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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