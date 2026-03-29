F1 pagelle GP Giappone 2026 | Antonelli fortunato ma che qualità! Russell in confusione Hamilton surclassato da Leclerc

Nel Gran Premio del Giappone 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto un punteggio di 8,5 grazie a una prestazione quasi impeccabile, seppure condizionata da una partenza sfavorevole che avrebbe potuto compromettere il risultato. Russell si è trovato in difficoltà, mentre Hamilton è stato superato da Leclerc in diverse fasi della gara. La gara ha visto anche altri episodi e valutazioni tra i piloti.

PAGELLE GP GIAPPONE 2026 F1. Kimi Antonelli 8,5: un weekend praticamente perfetto, macchiato però da una pessima partenza che rischiava di compromettere il risultato finale. La rimonta dal sesto posto alla vittoria (per dispersione) si materializza grazie ad un passo eccezionale e ad un pizzico di fortuna, legato all’ingresso della Safety Car quando si erano già fermati Piastri e soprattutto Russell. Nel secondo stint macina tempi mostruosi e legittima la sua seconda vittoria consecutiva, che lo proietta in vetta al Mondiale. Oscar Piastri 9: weekend straordinario a livello di guida per l’australiano della McLaren, che può lasciarsi alle spalle finalmente le mancate partenze di Melbourne e Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, pagelle GP Giappone 2026: Antonelli fortunato, ma che qualità! Russell in confusione, Hamilton surclassato da Leclerc Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli, Leclerc 4° davanti a Hamilton Leggi anche: F1 Gp Giappone: Russell e Antonelli davanti a tutti ma si devono ancora fermare. Hamilton 3°, Leclerc 7° Live Aggiornamenti e notizie su F1 pagelle GP Giappone 2026 Antonelli... Temi più discussi: La griglia scotta: i migliori e i peggiori del sabato dopo le qualifiche a Suzuka. I VOTI; F1, GP del Giappone, le pagelle: Antonelli imprendibile (9,5), Leclerc di cuore (8). Hamilton frustrato (5); Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell; F1, la clamorosa proposta di Jeddah: sistema antimissilistico per disputare il GP. Pagelle Gp Giappone F1, Antonelli super: la fortuna aiuta gli audaci, Leclerc stoico, Hamilton si è spentoVoti, pagelle, top e flop del Gp del Giappone con la seconda vittoria di Antonelli davanti a Piastri e Leclerc che resiste a Russell mentre Hamilton si spegne nel finale ... sport.virgilio.it F1, GP del Giappone, le pagelle: Antonelli imprendibile (9,5), Leclerc di cuore (8). Hamilton frustrato (5)Il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1, è stato vinto da Antonelli, al secondo successo (consecutivo) in Formula 1. Il ... msn.com F1 Giappone, il trionfo di Kimi Antonelli: da 74 anni un pilota italiano non vinceva due gran premi consecutivi. L'ultimo a riuscire Alberto Ascari nel 1952 - facebook.com facebook “Massimo 2 ore di smartphone al giorno”. Il Giappone diviso sul nuovo divieto per adulti e ragazzi - la Repubblica x.com