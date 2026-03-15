F1 oggi in tv GP Cina 2026 | orario gara domenica 15 marzo programma streaming differita TV8

Oggi, domenica 15 marzo, si svolge il Gran Premio della Cina, seconda gara del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. La corsa si terrà nel circuito di Shanghai e l'orario di partenza è stato comunicato per le 8:00 del mattino. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in differita su TV8.

Oggi, domenica 15 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 08.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI CINA DI F1 DALLE 8.00 La Ferrari inizierà dalla seconda fila. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso le qualifiche in terza e quarta posizione alle spalle delle due Mercedes di Kimi Antonelli e di George Russell. La Rossa vorrà far leva sul suo miglior spunto al via per mettere in difficoltà le Frecce d’Argento e imporre la propria strategia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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