F1 oggi GP Cina 2026 | orario gara 15 marzo tv programma streaming

Oggi, domenica 15 marzo, si svolge il Gran Premio della Cina, seconda gara del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. La corsa inizia alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Gli appassionati potranno seguire l’evento sui canali ufficiali e sulle piattaforme digitali dedicate alla competizione. La gara si disputa sul circuito di Shanghai.

Oggi, domenica 15 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 08.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. La Ferrari inizierà dalla seconda fila. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso le qualifiche in terza e quarta posizione alle spalle delle due Mercedes di Kimi Antonelli e di George Russell. La Rossa vorrà far leva sul suo miglior spunto al via per mettere in difficoltà le Frecce d’Argento e imporre la propria strategia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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