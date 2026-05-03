F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orario gara programma streaming differita TV8

Domenica 3 maggio si corre il Gran Premio di Miami, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara si svolge intorno all’Hard Rock Stadium, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, mentre la differita sarà trasmessa su TV8. La competizione promette un epilogo incerto e un grande spettacolo in pista.

Domenica 3 maggio andrà in scena il GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista creata attorno all’ Hard Rock Stadium si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 19.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MIAMI DI F1 DALLE 19.00 La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado.🔗 Leggi su Oasport.it

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