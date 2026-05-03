Nelle ultime ore, il programma del Gran Premio di Miami di Formula 1 del 2026 ha subito una variazione importante. La modifica riguarda l’orario di partenza della gara, decisa in seguito a previsioni meteorologiche considerate a rischio. La decisione è stata presa pochi istanti prima dell’inizio previsto, lasciando i team e gli spettatori senza tempo per adattarsi alla nuova programmazione.

Il programma del GP di Miami di F1 ha subito una modifica significativa a poche ore dal via, a causa di condizioni meteorologiche ritenute potenzialmente critiche. Le previsioni indicano infatti l’arrivo di una perturbazione intensa nel corso del pomeriggio, con piogge abbondanti e un rischio concreto di temporali accompagnati da fulmini nell’area del circuito. Alla luce di questo scenario, la Federazione Internazionale dell’Automobile, in accordo con F1 e con gli organizzatori locali, ha deciso di intervenire preventivamente sul calendario della gara. L’orario di partenza, inizialmente fissato per le 16:00 locali (le 22:00 in Italia), è stato anticipato di tre ore, con lo spegnimento dei semafori ora previsto alle 13:00 locali, cioè alle 19:00 italiane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, nuovo orario di partenza per il GP di Miami 2026: la causa e come cambia il programma della gara

Notizie correlate

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026...

F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streamingDomenica 3 maggio andrà in scena il GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La F1 in pista a Miami: oggi Sprint Race e qualifiche; Gp di Miami cambia orario per l'allerta maltempo. Quando partirà la gara; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming.

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. oasport.it

Quando la F1 su TV8 oggi, GP Miami 2026: orario differita gara in chiaroIl Gran Premio di Miami di F1 si terrà alle ore 19:00 di domenica 3 maggio. L'orario è cambiato rispetto al programma originario a causa delle previsioni ... oasport.it

F1,GP MIAMI: SERENA WILLIAMS NEL BOX FERRARI "Ho sempre amato la formula uno e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici" Ottima scelta Serena serenawilliams ig - facebook.com facebook

È ufficiale: GP di Miami anticipato per maltempo, il via della gara alle 19 x.com