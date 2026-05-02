F1 a Miami | Norris in pole nella sprint Antonelli secondo davanti a Piastri Leclerc quarto

Durante il Gran Premio di Formula 1 di Miami, si è svolta la sessione di qualifiche per la gara sprint prevista per domani alle 18 italiane. Lando Norris ha ottenuto la pole position, seguito da Antonelli in seconda posizione e Piastri in terza. Charles Leclerc si è classificato quarto. I risultati delle qualifiche determinano la griglia di partenza per la sprint, che si correrà nel pomeriggio.

È Lando Norris a conquistare la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma domani alle ore 18 italiane. Il pilota della McLaren partirà davanti a tutti dopo una prestazione convincente nelle qualifiche. Prima fila e lotta al vertice Alle sue spalle scatterà Kimi Antonelli su Mercedes, autore del secondo miglior tempo. Terza posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la Ferrari di Charles Leclerc partirà dalla quarta casella. Le altre posizioni In quinta posizione la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di George Russell. Settimo tempo per l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, chiamato a una gara in rimonta.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quarto Notizie correlate F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quartaMiami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris. F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari; Norris il più veloce, Kimi 2°: gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Sprint a Miami; Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc; Gp Miami, Norris in pole per la sprint davanti ad Antonelli. Lando Norris brilla nella qualifica sprint del GP Miami F1: McLaren al top, inseguono Antonelli e le Ferrari di Leclerc e HamiltonSorpresa a Miami: Lando Norris in pole nella Sprint Race su Antonelli, Ferrari in seconda fila. Mercedes delude, incubo Aston Martin. Leggi il report ... motorbox.com F1, Norris si prende la pole a Miami con la McLaren rivoluzionata. Leclerc mastica amaro nelle qualifiche SprintAndrea Stella non aveva mentito: la McLaren MCL40 cambia pelle e Lando Norris si prende di forza la pole della Sprint a Miami. Kimi Antonelli ruggisce in prima fila, mentre la Ferrari di Leclerc delud ... automoto.it F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quarto https://gazzettadelsud.it/p=2203785 - facebook.com facebook Al Miami Herald c'è lo sciopero delle firme: i giornalisti non vogliono che i riassunti dei loro articoli, fatti dall'AI, siano firmati coi loro nomi x.com