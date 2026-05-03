Le previsioni meteo per il Gran Premio di Miami indicano possibili condizioni di asciutto o pioggoggia, con il nuovo orario di partenza che potrebbe influenzare l’andamento della gara. I piloti e i team dovranno affrontare un weekend che si preannuncia complesso, richiedendo adattamenti alle variazioni climatiche. La gara si svolgerà in Florida, dove le condizioni atmosferiche sono imprevedibili e potrebbero creare sorprese durante l’evento.

Serviranno adattamento e pazienza. Non si prospetta un GP di Miami facile per piloti e team di F1, impegnati in questo week end in Florida. Il Circus è tornato a farsi sentire dopo cinque settimane, in un format già di suo movimentato. La presenza della Sprint Race ha serrato i tempi e per le scuderie c’è stata un’unica sessione di libere per testare varie soluzioni sulle monoposto. Un week end speciale per gli aggiornamenti sulle monoposto e gli interventi della FIA su un regolamento tecnico che tanto sta facendo discutere. Non è un caso che le libere siano durate 90 e non 60 minuti per consentire ai team di lavorare e provare il tanto materiale introdotto nel fine-settimana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, le previsioni meteo del GP di Miami: asciutto o bagnato con il nuovo orario?

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