Il fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026, è alle porte. Le previsioni meteorologiche nel corso del weekend sono ancora incerte, e ci sono dubbi riguardo alle condizioni del tracciato a causa di piogge recenti. La gestione del drenaggio, l'efficacia delle componenti aerodinamiche e la tenuta delle gomme rappresentano aspetti ancora da valutare, rendendo il contesto competitivo più incerto del solito.

Siamo ormai giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La gara della Florida, che darà la ripartenza della stagione dopo oltre un mese di stop dovuto alle cancellazioni delle gare di Bahrain e Arabia Saudita, racchiuderà in sé enormi spunti di interesse, incominciando dalle novità tecniche imposte dalla federazione. Ma, ed è un grosso “ma”, il meteo potrebbe assurgere a vero protagonista in concomitanza della gara domenicale (non dimentichiamo che domani, sabat0 2 maggio, vivremo la Sprint Race). Per quale motivo ci concentriamo sul cielo di Miami? Le previsioni per il pomeriggio di domenica 3 maggio sono quanto mai allarmanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, preoccupazione per il meteo in vista del GP di Miami. Drenaggio, aerodinamica e gomme saranno incognite

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