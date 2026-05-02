F1 Kimi piantato e Leclerc lo supera | la partenza della Sprint a Miami

Nella partenza della Sprint di Miami di Formula 1, Norris ha preso il comando al primo giro. Kimi Antonelli, in prima fila, ha avuto problemi con le gomme posteriori, che si sono fatte pattinare, causando il suo arretramento. A quel punto, Piastri e Leclerc sono riusciti a superarlo, portandosi avanti rispetto alla posizione iniziale. La gara è iniziata con alcune difficoltà per alcuni piloti, mentre altri sono riusciti a guadagnare posizioni.

Formula 1, la partenza e il primo giro della Sprint di Miami vinta da Norris: Kimi Antonelli, che era in prima fila, è rimasto un po’ piantato facendo pattinare le gomme posteriori ed è così stato risucchiato allo start da Piastri e Leclerc. L'italiano poi è stato penalizzato per superamento dei limiti di pista ed è finito sesto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, Kimi piantato e Leclerc lo supera: la partenza della Sprint a Miami Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza della Sprint. Leclerc può attaccare Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza filaNelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire... Panoramica sull’argomento Si parla di: Formula 1, incontentabile Antonelli: Euforia? Ho provato 150 partenze per migliorare i miei punti deboli. F1: Miami; track limits, Antonelli penalizzato passa da quarto a sesto nella sprintIl leader del Mondiale Kimi Antonelli è stato penalizzato per track limits (per aver superato più volte le linee bianche del tracciato) subito dopo la fine della gara sprint del Gran Premio di Miami d ... ansa.it F1, Andrea Kimi Antonelli: Buon secondo posto dopo tante difficoltà. Sono ottimista per domaniAndrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver chiuso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di ... oasport.it