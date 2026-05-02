Al Gran Premio di Miami del 2026 si avvicina la partenza della Sprint, con le vetture pronte sulla griglia di partenza. Durante la giornata si assegneranno punti in base alla posizione di arrivo, con 8 punti al primo, 7 al secondo, e così via fino all’ottavo classificato che riceverà un punto. La gara si svolge in un clima di attesa tra i piloti, con alcune vetture che si preparano a tentare attacchi decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Oggi si assegnano 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo, e così via fino all’ottavo che ne prenderà 1. 17.47 La Ferrari, a differenza della Mercedes, ha il suo punto di forza proprio nella partenza. Vedremo se il vantaggio emerso nelle prime gare sarà rimasto invariato o se si sarà assottigliato. 17.45 Ora il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi. 17.42 Splende il sole oggi a Miami, fa tanto caldo. Domani invece prevista pioggia. 17.39 Il messaggio di cordoglio da parte della F1 per ricordare Alex Zanardi. “A wonderful friend, a talented driver and a very special man of immense charisma and boundless courage” Hall of Fame journalist David Tremayne shares the remarkable story of the late Alex Zanardi https:t.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza della Sprint. Leclerc può attaccare

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint. Antonelli sfida Norris, Leclerc può rimontare

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Norris, Leclerc per la rimonta nella SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]Diretta F1 Miami - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove alle 18 si disputerà la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Prima di dedicarci alla c ... f1grandprix.motorionline.com

GP Miami 2026, Gara Sprint: Si assegnano i primi punti, partenza alle 18.00 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta della Sprint Race del GP Miami F1, LIVE dalle 17.45 di sabato 2 maggio 2026 ... formulapassion.it

#F1 diretta Miami: segui la Sprint Race di #Antonelli, #Leclerc e #Hamilton LIVE x.com

F2, MIAMI: NIKOLA TSOLOV VINCE UNA BELLISSIMA BATTAGLIA CON VAN HOEPEN, COMPLETA IL PODIO DUNNE #memasgp #f1 #formula1 #f2 #fiaf2 #miamigp #tsolov #vanhoepen #dunne #motorsport - facebook.com facebook