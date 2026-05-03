F1 Gp Miami le strategie di gara La partenza anticipata modifica le scelte dei team

Durante il fine settimana del Gran Premio di Miami, l'allerta meteo ha portato a una partenza anticipata della gara, influenzando le decisioni delle squadre. Le condizioni atmosferiche hanno avuto un impatto sulle strategie di gara e sulle scelte di pneumatici, portando i team a rivedere i piani di corsa. La giornata si è svolta con vari cambi di programma a causa delle previsioni meteo, determinando un'inedita sequenza di eventi rispetto alle gare precedenti.

Miami (Stati Uniti d'America), 3 maggio 2026 - L'allerta meteo è diventata protagonista del fine settimana del Gran Premio di Miami. La Formula 1 è stata costretta a modificare l'orario dello spegnimento dei semafori odierno, previsto inizialmente per le ore 22 italiane, alle 19. In Florida il via della gara è dunque previsto per le ore 13 locali, anziché le 16. Questo cambiamento è dovuto alle leggi dello stato americano, che impedirebbero agli spettatori di rimanere in tribuna nel caso in cui il temporale dovesse scatenare fulmini, come previsto dalle previsioni meteo. Questa scelta modifica anche quelle che sono le prospettive della corsa per i team, con strategie che si adatteranno a questo nuovo contesto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Gp Miami, le strategie di gara. La partenza anticipata modifica le scelte dei team Notizie correlate F1 GP Cina, le strategie di gara. Pole per Antonelli, Ferrari in agguato per la vittoriaShanghai (Cina), 14 marzo 2026 - Sarà Mercedes contro Ferrari nella caccia alla vittoria in quel di Shanghai. F1 GP Australia, le strategie di gara. Mercedes favorite, Ferrari lotterà per il podioMelbourne (Australia), 7 marzo 2026 – Mancano poche ore al via del primo gran premio del mondiale 2026 di Formula 1. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming; Torna la F1 a Miami, le incognite di un circuito cittadino; Anteprima Gp Miami: equilibrio apparente e variabili decisive per la ripartenza; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1. F1 Gp Miami, le strategie di gara. La partenza anticipata modifica le scelte dei teamIl Gran Premio scatterà con tre ore di anticipo rispetto a quanto previsto a causa delle previsioni meteo avverse ... sport.quotidiano.net Gp Miami, Marrafuschi La singola sosta si conferma la strategia più veloce, ma occhio al meteoMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La singola sosta si conferma per oggi la strategia più veloce come già ci aspettavamo prima del weekend di gara. Le mescole scelte per Miami si sono dimostrate consi ... italpress.com Quello vissuto tra le curve di Miami è stato un sabato dal sapore diverso per Max Verstappen, che è riuscito a riportare la sua Red Bull nella lotta per il vertice dopo settimane decisamente complicate. La prima fila conquistata dall'olandese racconta di un pass - facebook.com facebook Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com