Mancano poche ore all'inizio del primo gran premio del Mondiale 2026 di Formula 1 a Melbourne. La Mercedes sembra essere la squadra favorita per questa gara, mentre la Ferrari si prepara a lottare per un posto sul podio. Le squadre hanno completato le qualifiche e stanno ultimando le strategie di partenza, con gli occhi puntati sulla prima sfida stagionale.

Melbourne (Australia), 7 marzo 2026 – Mancano poche ore al via del primo gran premio del mondiale 2026 di Formula 1. Il teatro è quello di Melbourne, sul circuito cittadino di Albert Park che ci ha già accompagnati in questi primi due giorni del fine settimana australiano. Le Mercedes si sono elevate a miglior team in questo debutto dei nuovi regolamenti, che tanto sta facendo discutere sia all'interno del paddock che fuori. George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno messo a segno una doppietta in qualifica, colonizzando la prima fila in vista dello spegnimento dei semafori di domattina alle ore 5 italiane. Il grande gap di otto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 GP Australia, le strategie di gara. Mercedes favorite, Ferrari lotterà per il podio

F1 GP Australia, il riassunto del venerdì: Mercedes, Ferrari e McLaren protagonisteMelbourne (Australia), 6 marzo 2026 – Il primo venerdì del mondiale di Formula 1 è andato in archivio.

F1, le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d’Australia. Ferrari in seconda e terza fila. Giornata nera per Verstappen: a muro in Q1Roma, 7 marzo 2026 – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

Contenuti e approfondimenti su F1 GP Australia le strategie di gara....

Temi più discussi: F1 GP Australia 2026: anteprima gomme Pirelli e strategie a Melbourne; GP Australia: c'è il rebus gomme, cosa può succedere; F1 | GP Australia, Leclerc domina le Libere 1 [RISULTATI]; F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming.

F1 GP Australia, le strategie di gara. Mercedes favorite, Ferrari lotterà per il podioRussell e Antonelli scatteranno in prima fila sulla superba W17. Ferrari, Red Bull e McLaren inseguono con l'incognita sorpassi legata ai nuovi motori ... msn.com

F1 GP Australia 2026, le qualifiche a Melbourne: Russell conferma le attese, con Antonelli in prima fila. Leclerc 4°, Hamilton 7°F1 GP Australia 2026: George Russell conquista la pole a Melbourne davanti al compagno Antonelli. Mercedes dominante, Leclerc 4°, Verstappen a muro ... motorbox.com

Dopo le prime libere in Australia, Toto Wolff mantiene i piedi per terra: la Mercedes può sembrare la squadra da battere, ma il team principal frena l’entusiasmo e sottolinea che Ferrari e Red Bull restano più veloci - facebook.com facebook

GP Australia, Ferrari a caccia delle Mercedes: il pronostico x.com