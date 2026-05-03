F1 GP Miami | Antonelli vince ancora sfortuna per Leclerc

Durante il Gran Premio di Miami di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, confermando un momento positivo per il pilota della Mercedes. La gara si è conclusa con Antonelli davanti a Norris e Piastri, mentre per Leclerc si è verificata una giornata sfortunata. La corsa si è svolta su un circuito caratterizzato da numerosi sorpassi e cambi di posizione durante i vari giri.

Andrea Kimi Antonelli sta scrivendo la storia della F1 italiana. Il pilota della Mercedes vince anche il Gran Premio di Miami precedendo Norris e Piastri, Kimi centra il terzo successo consecutivo. Tanta sfortuna per Leclerc, terzo fino ad un giro dalla fine, ma poi costretto a perdere posizioni per un problema tecnico. Gara bella e spettacolare a Miami, senza l’incubo pioggia. Al via Charles Leclerc scatta benissimo e prende il comando della gara, approfittando di un bloccaggio in frenata di Kimi Antonelli e di un immediato testacoda di Max Verstappen. Dopo una prima fase di corsa interrotta dall’ingresso della Safety Car per gli incidenti di Hadjar e Gasly, il pilota italiano della Mercedes inizia a costruire la sua vittoria.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli vince da padrone! Leclerc combatte da leoneOggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. F1: a Miami vince Antonelli, sesta la Ferrari di LeclercAGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: F1, GP Miami: Antonelli scatenato! Guarda gli highlights delle qualifiche; Gp Miami, Antonelli in pole position. Griglia di partenza Gran Premio Formula 1; Mitico Antonelli, terza pole consecutiva! Verstappen strappa la 1ª fila a Leclerc; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami. F1 | Gara GP Miami: Antonelli ne centra tre di filaGara GP Miami: Andrea Kimi Antonelli ha vinto la terza gara consecutiva piazzandosi davanti alle McLaren di Norris e Piastri. newsauto.it F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e PiastriAndrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della M ... tg24.sky.it F1: Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gp di Miami davanti alle Mclaren di Norris e Piastri. Sesta la Ferrari di Leclerc #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com la Repubblica. . Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami su Mercedes e conquista la terza vittoria consecutiva. Il pilota italiano, leader del Mondiale, chiude davanti alle McLaren di Norris e Piastri, mentre Leclerc finisce sesto dopo un finale caotico #rep - facebook.com facebook