Durante il Gran Premio di Miami di Formula 1, Lando Norris ha conquistato la vittoria nella Sprint, davanti alla sua collega di squadra Piastri. La Ferrari di Leclerc si è piazzata in terza posizione, mentre la Mercedes di Antonelli ha inizialmente concluso quarta, ma è stata poi retrocessa in sesta a causa di infrazioni sui limiti della pista. La gara ha visto una predominanza della scuderia McLaren, con altri piloti che hanno ottenuto posizioni diverse rispetto ai risultati iniziali.

Lando Norris vince la Sprint del GP di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri. Terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli che però scala in sesta per track limits. Guarda gli highlights .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Miami, è dominio McLaren: gli highlights della Sprint

Piastri beats Russell and Norris to Qatar Sprint pole as Verstappen left in sixth

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