Ben trovati alla cronaca in tempo reale del secondo giorno del Gran Premio di Miami, appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 2026. Questa sera si disputa la Sprint, con alcuni piloti che cercano di migliorare la loro posizione rispetto alle qualifiche. La gara si svolge sulla pista del circuito cittadino, dove le squadre stanno portando avanti le strategie per la corsa principale e le qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’ Hard Rock Stadium, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna, la McLaren e Lando Norris hanno suonato la carica. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole, a precedere la Mercedes di Kimi Antonelli e l’altra monoposto di Woking guidata dall’australiano Oscar Piastri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli all’attacco della McLaren, Ferrari dovrà rimontare nella Sprint

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LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris in pole davanti ad Antonelli. La Ferrari si perde sul più belloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT QUALIFYING 23.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. oasport.it

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