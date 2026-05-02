Durante le qualifiche della gara sprint del GP Miami, Lando Norris ha conquistato la pole position, portando la McLaren in testa dopo un inizio di stagione difficile. Norris è tornato a ottenere un risultato positivo, lasciando dietro di sé gli altri piloti. La sessione ha visto una buona prestazione da parte del pilota britannico, che ha preceduto gli avversari sulla griglia di partenza.

Nelle qualifiche della gara sprint è Lando Norris a centrare la pole position, riportando la McLaren davanti a tutti dopo un avvio di stagione complicato. Di fianco a lui partirà un ottimo Kimi Antonelli, che rifila quattro decimi al compagno di squadra George Russell, che partirà solo sesto. Ferrari costretta a inseguire, con Leclerc 4° e Hamilton 7°. Guarda gli highlights. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, GP Miami: highlights qualifiche Sprint. È tornato Norris, la pole è sua

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