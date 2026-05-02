LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | doppietta McLaren nella Sprint Antonelli penalizzato Alle 22.00 le qualifiche

Alle 18.46, il live sul Gran Premio di Miami 2026 prosegue con una doppietta di team McLaren nella Sprint, mentre un pilota è stato penalizzato. La giornata si concluderà alle 22.00 con le qualifiche, che rappresentano l’ultimo momento decisivo prima della gara ufficiale. I tifosi sono invitati a restare sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale su tutte le dinamiche che si sviluppano sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 22.00 per le qualifiche. 18.45 La classifica costruttori dopo la penalità ad Antonelli: 1 Mercedes 143 2 Ferrari 98 3 McLaren 61 4 Red Bull Racing 20 5 Haas F1 Team 18 6 Alpine 17 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 18.44 La classifica del Mondiale piloti dopo la penalità che è costata 2 punti ad Antonelli: 1 Andrea Kimi Antonelli Italia 75 2 George Russell Regno Unito 68 3 Charles Leclerc Monaco 55 4 Lewis Hamilton Regno Unito 43 5 Lando Norris Regno Unito 33 6 Oscar Piastri Australia 28 7 Oliver Bearman Regno Unito 17 8 Pierre Gasly Francia 16 9 Max Verstappen Paesi Bassi 16 10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10 11 Arvid Lindblad Regno Unito 4 12 Isack Hadjar Francia 4 13 Carlos Sainz Jr.🔗 Leggi su Oasport.it

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