F1 GP Miami 2026 cambia l’orario della gara | partenza anticipata alle 19 per maltempo

Per il Gran Premio di Miami del 2026, le condizioni meteorologiche hanno portato a un cambio di orario. La partenza prevista in origine in un orario differente è stata anticipata alle 19:00 ora italiana. La decisione è stata presa in risposta alle previsioni di maltempo sulla Florida, che hanno reso necessario modificare il programma della gara. La modifica riguarda tutti i turni di qualifiche e la partenza della corsa.

Cambio improvviso nel programma del Formula 1 GP Miami 2026: la gara è stata ufficialmente anticipata alle 19:00 italiane a causa delle condizioni meteo previste sulla Florida. Una decisione presa nelle ultime ore per evitare il rischio concreto di temporali durante il Gran Premio. Inizialmente la partenza era prevista alle 22:00, ma il peggioramento del meteo nel pomeriggio di Miami ha costretto gli organizzatori a intervenire. La nuova partenza alle 13:00 locali (le 19 in Italia) dovrebbe garantire condizioni più stabili e ridurre il rischio di interruzioni. Indice. A che ora parte il GP Miami 2026. Perché è stato anticipato il GP Miami. Dove vedere il GP Miami 2026 in TV.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - F1 GP Miami 2026, cambia l’orario della gara: partenza anticipata alle 19 per maltempo Notizie correlate F1, nuovo orario di partenza per il GP di Miami 2026: la causa e come cambia il programma della garaIl programma del GP di Miami di F1 ha subito una modifica significativa a poche ore dal via, a causa di condizioni meteorologiche ritenute... LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cambia l'orario d'inizio del GP di F1 a Miami: lo impone la minaccia di temporali; Quando la F1 su TV8 oggi, GP Miami 2026: orario differita gara in chiaro; F1, Gp Miami 2026: dove vederlo in TV e streaming e le ultime sulla Ferrari; Orari TV GP Miami 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1. F1 GP Miami 2026, cambia l’orario della gara: partenza anticipata alle 19 per maltempoCambio improvviso nel programma del Formula 1 GP Miami 2026: la gara è stata ufficialmente anticipata alle 19:00 italiane a causa delle condizioni meteo previste sulla Florida. Una decisione presa nel ... atomheartmagazine.com F1, nuovo orario di partenza per il GP di Miami 2026: la causa e come cambia il programma della garaIl programma del GP di Miami di F1 ha subito una modifica significativa a poche ore dal via, a causa di condizioni meteorologiche ritenute potenzialmente ... oasport.it "Miami è una pista non mi piace. Anche un anno fa Kimi aveva fatto la pole e io ero solamemte quinto". - George Russell #MemasGP #F1 #Formula1 #FormulaUno #FormulaOne #GeorgeRussell #Russell #Antonelli #KimiAntonelli #Mercedes #Miami #Miami - facebook.com facebook Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com