Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del campionato mondiale di Formula 1. La sessione si è conclusa con un risultato che ha visto un pilota in pole position, mentre un altro ha perso la possibilità di partire davanti negli ultimi secondi. La gara si disputerà sul circuito cittadino della città statunitense, attirando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 3 maggio, che si snoderà sulla consueta distanza dei 300 chilometri (nel pomeriggio odierna si è disputata la Sprint Race, caratterizzata dalla doppietta della McLaren davanti a Charles Leclerc). Kimi Antonelli ha conquistato la pole-position del GP di Miami, firmando il perentorio crono di 1:27.798 al volante della Mercedes e meritandosi così una nuova partenza al palo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole position! Leclerc beffato nel finale

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