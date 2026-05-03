Il Gran Premio di Miami del 2026 ha subito una modifica all’orario di partenza a causa di previsioni di temporali nella zona. Le autorità e gli organizzatori hanno deciso di adattare la programmazione per garantire la sicurezza di piloti e spettatori. La griglia di partenza e il nuovo orario sono stati comunicati ufficialmente, mentre si aspettano aggiornamenti sulla situazione meteorologica che potrebbe ulteriormente influenzare la corsa.

Cambia l’ orario di partenza del GP di Miami a causa di temporali previsi sulla città della Florida. Fia, Formula 1 e organizzatori hanno deciso di anticipare tutto il programma di oggi, domenica 3 maggio, “a causa delle previsioni meteorologiche che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio, in prossimità dell’orario di partenza originariamente previsto”. A rischio c’era la sicurezza dei piloti e il regolare svolgimento della gara. “Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara, per garantire la massima finestra temporale possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni e per dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale”, si legge infatti nel comunicato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Miami 2026: allerta temporali, “sicurezza a rischio” | Il nuovo orario e la griglia di partenza

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