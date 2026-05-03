F1 Antonelli trionfa al GP di Miami | Ferrari fuori dal podio

Nel Gran Premio di Miami di Formula 1, il pilota della Mercedes ha concluso in prima posizione, con le McLaren che si sono piazzate alle sue spalle. La Ferrari si è trovata esclusa dal podio negli ultimi giri, mentre il pilota della Red Bull non è riuscito a rimanere tra i primi tre classificati. La gara si è disputata nel circuito della Florida, con diversi cambi di posizione durante l'intera competizione.

Il pilota Mercedes domina il GP della Florida davanti alle McLaren. Ferrari beffata nel finale, Verstappen fuori dal podio Il Gran Premio di Miami si tinge d’azzurro.Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1, imponendosi con autorità nella quarta prova del Mondiale e firmando un successo destinato a entrare nella storia del motorsport italiano. Alle sue spalle si piazzano le due McLarendi Lando Norris e Oscar Piastri, costretti ad arrendersi al ritmo imposto dal giovane pilota della Mercedes. Ottima prestazione complessiva per la Mercedes AMG Petronas, che piazza anche George Russellal quarto posto. Quinta posizione per la Red Bull Racing di Max Verstappen, mai realmente in lotta per la vittoria.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1, Antonelli trionfa al GP di Miami: Ferrari fuori dal podio F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai Notizie correlate Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: Antonelli trionfa a Suzuka! Leclerc sul podio, Hamilton fuori dalla top-5Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: F1: Antonelli fa la storia a Miami: 'Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi'; F1: Sprint Miami: vince Norris. Leclerc sul podio,sesto Antonelli; Un'alba sorprendente per Kimi Antonelli; La F1 riparte dal GP di Miami. Sotto la stella della Mercedes e con Ferrari che vuol fare da antagonista. F1, Kimi Antonelli si prende il trionfo al Gp di MiamiAltro trionfo in F1 per il giovane talento Kimi Antonelli nel Gp di Miami. Il pilota italiano su Mercedes, davanti alle due McLaren, sale sul gradino più alto del podio per la terza gara consecutiva e ... laziopress.it Kimi Antonelli da leggenda: 4 su 4 a Miami, F1 in fuga?Andrea Kimi Antonelli trionfa al GP Miami 2026: vittoria F1 davanti a Norris e Piastri. Russell 4°, Leclerc dal podio al sesto. Mondiale F1 in pugno per Kimi. ilgiornaledigitale.it Terza vittoria di fila per Kimi Antonelli che trionfa nel Gp di Miami, dopo i successi in Cina e Giappone. Il pilota emiliano della Mercedes, sempre più leader del mondiale, si impone davanti alle McLaren dell'inglese Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri. - facebook.com facebook SINNER chiama, #ANTONELLI risponde! Uno-due straordinario. Per il 3° GP consecutivo, Kimi vince nella stessa domenica in cui Jannik trionfa in un 1000. 100 punti tondi in classifica per Antonelli che non può più nascondersi adesso. E' lui il favorito per il M x.com