Ordine d’arrivo F1 GP Giappone 2026 | Antonelli trionfa a Suzuka! Leclerc sul podio Hamilton fuori dalla top-5

Il Gran Premio del Giappone del 2026 si è concluso con la vittoria di un pilota italiano, che ha conquistato il primo posto sul circuito di Suzuka. Sul podio sono saliti anche un pilota di nazionalità francese e un altro di origine britannica, mentre un altro britannico si è classificato fuori dalla top cinque. La gara ha visto 53 giri caratterizzati da numerosi sorpassi e strategie di gestione delle monoposto.

Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 53 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico. La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, in grado di bissare la p.1 dopo averlo fatto per la prima volta a Shanghai (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: Antonelli trionfa a Suzuka! Leclerc sul podio, Hamilton fuori dalla top-5 Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Tutti gli aggiornamenti su Ordine d'arrivo F1 GP Giappone 2026... Temi più discussi: Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica gara; Diretta gran premio GP Giappone Formula 1 2026; F1 GP Giappone 2026, risultati qualifiche e griglia di partenza: Antonelli in pole!; F1 | Prove Libere 1 GP Giappone 2026: Russell detta il passo. Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 53 giri ... oasport.it GP Giappone 2026, ordine di arrivo: Kimi si ripete e vola in testa al Mondiale! Piastri 2°, Leclerc batte Russell e si prende il podioLa classifica del GP Giappone: Antonelli trionfa a Suzuka e diventa il primo italiano a vincere due GP di fila dai tempi di Ascari. formulapassion.it La settimana si apre con la Luna in Vergine, che invita a rimettere ordine con lucidità e intenzione - facebook.com facebook La piazza No Kings rilancia la parola d'ordine del movimento contro il genocidio: BLOCCHIAMO TUTTO Ora 300.000 persone verso l'occupazione della Tangenziale x.com